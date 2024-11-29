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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Интер РАО
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29 ноября 2024 года 13:18
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Интер РАО
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в материале аналитиков. "Опубликованные в пятницу результаты эмитента за 3К24 по МСФО оцениваем как сильные. Увеличение выручки в первую очередь обусловлено повышением цен на электроэнергию на свободных рынках европейской части России и Сибири в дополнение к росту выработки электроэнергии на 10%, - отмечают эксперты. - А причина снижения EBITDA - завершение с начала года ДПМ по ряду энергоблоков. Хорошая чистая прибыль стала следствием значительной свободной денежной позиции, которая создает "Интер РАО" запас устойчивости в условиях растущих кредитных ставок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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