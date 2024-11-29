Текущий уровень цены акций Т-Технологий привлекателен для покупок на средне- и долгосрочную перспективы - Альфа-банк

Текущие уровни котировок акций МКПАО "Т-Технологии" (ранее ""ТКС Холдинг") привлекательны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективы, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за 3К24 по МСФО, которые учитывают консолидацию показателей Росбанка (в течение полутора месяцев - с момента закрытия сделки в августе).

"На наш взгляд, результаты должны частично развеять опасения рынка касательно возможностей группы поддерживать ROE выше 30% после приобретения Росбанка. Акции группы торгуются с коэффициентом P/E 2025П на уровне 3,3x (с учетом допэмиссии и консолидации Росбанка), по нашим оценкам, - пишут эксперты в обзоре. - Это сопоставимо с текущим мультипликатором Сбербанка при более высоких темпах роста бизнеса и ROE у "Т-Технологий". Мы подтверждает позитивную оценку перспектив компании и считаем текущие уровни котировок привлекательными для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективы".

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