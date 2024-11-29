"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций VanEck China Bond ETF с прогнозной стоимостью на уровне $22,11 за штуку на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.

"Данный биржевой фонд позволяет застраховаться от роста курса доллара к юаню за счет платежей по самым высококачественным китайским облигациям", - отмечает эксперт.

VanEck China Bond ETF создан в 2014 году и воспроизводит структуру индекса, который состоит из высококачественных облигаций с фиксированной ставкой, номинированных в юанях, выпущенных в КНР правительственными и квазигосударственными (прежде всего госбанками) эмитентами.

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