Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Акрона

Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций ПАО "Акрон", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Отчетность эмитента за 3К24 не преподнесла сюрпризов и в целом совпала с нашими прогнозами. Из негативных моментов выделим дальнейший рост долговой нагрузки из-за отрицательного FCF на фоне увеличения оборотного капитала. Чистый долг поднялся на 13% к/к (до 103 млрд руб.), его отношение к EBITDA составило 1,7 против 0,4 годом ранее, - указывает эксперт в обзоре. - Акции "Акрона" остаются непривлекательными в силу низкой ликвидности и высокой оценки (торгуются с 50%-ной премией к "ФосАгро"). Подтверждаем рейтинг "продавать".

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