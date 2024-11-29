"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Акрона

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ПАО "Акрон" с прогнозной стоимостью на уровне 10837 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Эмитент представил нейтральные операционные и финансовые результаты за 3К24. При хорошем росте выручки EBITDA показала снижение, а свободный денежный поток остался в отрицательной зоне, что стало одной из причин значительного роста чистого долга, - отмечает эксперт. - "Акрон" по-прежнему остается самой дорогой российской компанией сектора металлов, добычи и химической промышленности с форвардным EV/EBITDA 2024П 11,0х и ожидаемой дивидендной доходностью по итогам текущего года на уровне 2,1%".

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