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29 ноября 2024 года 10:25

Инвестбанк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций Селигдара

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает нейтральную оценку котировок акций "Селигдара", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент опубликовал в четверг результаты за 9М24 по МСФО. Чистый долг вырос значительно - на 38% г/г (до 65 млрд руб.), а отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9, констатирует эксперт.

"Мы расцениваем результаты как нейтральные. На наш взгляд, выгоду, которую компания могла бы извлечь из нынешнего ралли цен на золото, уменьшают как слабые результаты, так и номинированный в золоте долг (банковские кредиты и облигации). С учетом его роста бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2024П в 4,7, что немного выше, чем у ПАО "Полюс". Мы подтверждаем нейтральную оценку акций эмитента", - пишет Смолин в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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