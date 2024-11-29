Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 2500-2575п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2500-2575 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на попытки рынка восстановиться после недавней просадки, покупатели пока не демонстрируют достаточной активности. Рост последних двух дней, скорее всего, связан со снижением давления продавцов, а не с существенным увеличением спроса. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Роснефти", если результаты работы за девять месяцев текущего года окажутся хуже, чем того ждет рынок", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.