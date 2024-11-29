Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Германии в октябре;

- отчет по рынку труда Германии за ноябрь;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности;

- финансовые результаты Сбербанка и "Аэрофлота" за 3К24 по МСФО

- финансовые результаты "ТГК-14" за 3К24 по РСБУ;

- акционеры Henderson обсудят дивиденды за 9М24.

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