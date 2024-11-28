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28 ноября 2024 года 17:27
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CLP Group
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CLP Group с прогнозной стоимостью $76,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. Отчет об операционных результатах за 9М24 показал, что текущий год в целом проходит позитивно для эмитента, констатирует эксперт. Рост рентабельности бизнеса в Австралии и рост продаж в Гонконге позволяет рассчитывать на увеличение выручки и чистой прибыли CLP Group по итогам 2024 года. "Мы оценили акции, используя сравнительный метод и модель DCF", - отмечает Смирнов. Дивидендная доходность NTM акций CLP Group может составить 4,7% при выплате 3,1 гонконгского доллара (HKD) на акцию, указывает аналитик инвесткомпании. Также эксперт обращает внимание, что ведение деятельности в большом количестве стран усиливает значение регуляторных и валютных рисков. Природные бедствия тоже могут оказывать заметное негативное влияние на деятельность CLP Group, указывает аналитик "Финама". CLP Group - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ/ГОНКОНГ-CLP/GROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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