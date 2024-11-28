"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-октябрь 2024 года: чистая прибыль в октябре выросла на 10,4% г/г до 29,7 млрд руб., а по итогам 10 месяцев достигла 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г) при рентабельности капитала на уровне 20,5%. Представленный отчет ВТБ оказался в целом в рамках ожиданий. Мы подтверждаем целевую цену акций банка на уровне 104,3 руб. и рейтинг "покупать" для них. При этом мы по-прежнему считаем данные бумаги скорее спекулятивным инструментом и не видим в краткосрочной перспективе драйверов, которые могли бы привести к их значимой переоценке", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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