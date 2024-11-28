Драйверов роста котировок акций Селигдара пока нет - ПСБ

Драйверов роста котировок акций "Селигдара" пока нет, но бизнес компании выглядит устойчивым, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания представила результаты за 9 мес.: несмотря на ощутимый рост выручки ((+16% г/г, до 43 млрд рублей), "Селигдар" получил чистый убыток в 10 млрд рублей, - указывает аналитик банка Алексей Головинов. - Убыток кажется внушительным, однако он исключительно "бумажный" и не влияет на реально финансовое положение компании, т.к. более 14 млрд руб. составил убыток от курсовых разниц. Компания попала в странное положение - рост цен на золото ведет к росту расходов на выплату купонов по облигациям, поскольку купоны некоторых выпусков облигаций "Селигдара" привязаны к стоимости драгметалла. Дополнительное давление оказывает повышение ключевой ставки - выплаты по отдельным облигациям привязаны к ней".

Тем не менее, эксперт ПСБ не видит больших долговых рисков - денежный поток от операционной деятельности полностью покрывает долговые обязательства, но на капитальные затраты компании уже не хватает средств, из-за чего она вынуждена привлекать новые займы.

"Бизнес "Селигдара" выглядит устойчивым, но компания не может извлечь выгоды из роста цен на золото, ибо он ведёт к росту процентных платежей, - отмечает Головинов. - Не помогает и девальвация, т.к. купоны по облигациям привязаны к стоимости золота в рублях. Драйверов роста котировок акций мы не видим. В ближайшей перспективе бумаги, скорее всего, будут двигаться в рамках общей рыночной динамики".

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