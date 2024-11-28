Возможен временный скачок котировок нефти Brent до $74-75/барр. - "Альфа-Инвестиции"

Возможен временный скачок котировок нефти Brent до $74-75 за баррель при появлении позитивных новостей от ОПЕК, полагает аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов.

"В начале недели нефть Brent резко развернулась вниз на фоне деэскалации ближневосточного конфликта, - напоминает эксперт. - Израиль и Хезболла сегодня могут заключить перемирие, что сильно снизит риски перебоев с поставками нефти. В таких условиях странам ОПЕК+ будет сложнее реализовать планы по отмене добровольных сокращений добычи. Крупнейшие участники альянса уже начали обсуждать возможность отодвинуть рост добычи вглубь 2025 года. Ранее планировалось увеличить добычу уже в январе. Официальная встреча состоится 1 декабря, но информация о предварительных договоренностях может просочиться в СМИ заранее".

Фьючерсы на Brent в четверг торгуются в незначительном минусе. По мнению аналитика, с учетом всей доступной информации, текущие ценовые уровни близки к справедливым, поэтому существенного роста или падения не ожидается. Если появятся позитивные новости от ОПЕК, возможен временный скачок котировок в район $74-75 за баррель, допускает Галактионов.

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