Высока вероятность повышения ставки ЦБ РФ до 23% в декабре - инвестбанк "Синара"

Высокий темп роста цен в сочетании с ослаблением рубля может вынудить ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 23% в декабре, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"По данным Росстата, с 19 по 25 ноября инфляция составила 0,36% (с 12 по 18 ноября - 0,37%), а с начала года - 7,80%. В ноябре основной вклад в ускорение инфляции вносили два довольно волатильных сегмента: туризм и плодоовощная продукция, - подчеркивает эксперт. - За их исключением рост цен был бы гораздо более умеренным (0,2-0,3% в неделю). При экстраполировании среднего дневного роста цен в ноябре получается, что потребительская инфляция за весь месяц достигнет 1,4%, что приведет к превышению верхнего предела прогноза ЦБ РФ на декабрь (8,5%). Столь высокий темп роста цен в сочетании с ослаблением рубля может вынудить ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 23% в декабре".

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