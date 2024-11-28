Курс рубля на горизонте трех месяцев составит около 100 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Тенденция ослабления рубля сойдет на нет в ближайшие недели, на горизонте трех месяцев курс валютной пары доллар/рубль составит около 100 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, после резкого ослабления рубля на внебиржевом рынке до 114 руб./$1 и 15 руб. за юань.

Принятые меры предоставят дополнительную валютную ликвидность в объеме 4,2 млрд руб. в день, что не так уж много и не остановит ослабление рубля, но может рассматриваться в качестве вербальной интервенции, считает Коныгин.

Следующие шаги по стабилизации курса российской валюты, по его мнению, могут включать:

1) увеличение продаж юаней в рамках реализации бюджетного правила;

2) повышение порога обязательной продажи валютной выручки для экспортеров.

"Мы полагаем, что в ближайшие недели тенденция ослабления рубля сойдет на нет. По нашим прогнозам, на горизонте трех месяцев курс USD/RUB составит около 100 руб./$1", - пишет аналитик в обзоре инвестбанка.

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