Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продолжает активно развивать свой бизнес как внутри страны, так и выходя на зарубежные рынки. С целью развития компания привлекает долговой капитал, что в текущий момент высоких процентных ставок оказывает существенное давление на прибыль. Также давление нее оказывает ускоренный рост издержек на фоне роста присутствия компании в регионах, - пишут эксперты. - В данный момент компания является резидентом Сколково, что предоставляет ряд преференций с целью оптимизации налоговой нагрузки. Исходя из текущих котировок, мы полагаем, что акции Whoosh справедливо оценены рынком".

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