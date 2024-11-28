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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
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28 ноября 2024 года 09:33
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент продолжает активно развивать свой бизнес как внутри страны, так и выходя на зарубежные рынки. С целью развития компания привлекает долговой капитал, что в текущий момент высоких процентных ставок оказывает существенное давление на прибыль. Также давление нее оказывает ускоренный рост издержек на фоне роста присутствия компании в регионах, - пишут эксперты. - В данный момент компания является резидентом Сколково, что предоставляет ряд преференций с целью оптимизации налоговой нагрузки. Исходя из текущих котировок, мы полагаем, что акции Whoosh справедливо оценены рынком". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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