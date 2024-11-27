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27 ноября 2024 года 19:01
АКБФ повысил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 242,34 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с 239,18 руб. до 242,34 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 72% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. "Выручка Whoosh за 9 месяцев по МСФО составила 12,5 млрд руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года, - пишут аналитики. - Чистая прибыль сократилась на 5,9%, до 2,9 млрд руб. Без учета курсовых разниц чистая прибыль составила 2,94 млрд руб., показав рост на 34% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Данные выручки и чистой прибыли в целом соответствуют нашим прогнозам. Сохраняем прогноз чистой прибыли ПАО "ВУШ Холдинг" по итогам 2024 года на уровне 1,5 млрд руб., а прогноз выручки - на уровне 13,2 млрд руб.". С учетом статистики за 9 месяцев и низкой эластичности спроса на услуги компании к экономическим шокам, прогноз маржи EBITDA по итогам 2024 и 2025 гг аналитиками повышен, оценка EBITDA составляет 5,9 млрд руб. и 7,1 млрд руб. соответственно против 5 млрд руб. и 6,5 млрд руб. ранее. По итогам 2024 года эксперты инвесткомпании ожидают дивидендных выплат на уровне 3,6 руб./ао. "Мы полагаем, что ухудшение кредитных и налоговых условий для бизнеса, а также рост инвестиций в 2024 году повышают риски ПАО "ВУШ Холдинг", связанные с традиционной консолидацией активов на розничном сегменте в периоды ослабления макроэкономических прогнозов. С учетом ранее сформированных оценок в схожих ситуациях, дисконт на риски вложений в бумаги холдинга повышен с 15% до 25%", - отмечают стратеги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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