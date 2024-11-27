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27 ноября 2024 года 18:42
Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400п - Freedom Finance Global
Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В ходе торгов 27 ноября индекс Мосбиржи прибавляет 0,47% в рамках восстановительного роста после предшествовавшей глубокой коррекции. - констатирует эксперт. - Однако пока пройти выше 2500 пунктов бенчмарку пока не удается. Номинированный в долларах индекс РТС также поднимается на 0,47%, постепенно приближаясь к 800 пунктам. Напомним, что с начала ноября индекс Мосбиржи снизился на 3,5%, а РТС опустился более чем на 10%". "Официальное заявление Турции о том, что власти страны ведут переговоры с США о выводе Газпромбанка из-под введенных ограничений или освобождении турецких банков от угрозы вторичных санкций, видимо, вселило в участников сегодняшних торгов некоторый оптимизм, что вылилось в осторожные покупки российских акций, - отмечает Мильчакова. - Наконец, рубль, подешевевший до 110 за доллар и 115 за евро, делает достаточно привлекательными вложения в акции российских экспортеров, кроме "Газпрома", для которого все еще остаются актуальными риски потери клиентов из стран ЕС". Эксперт предполагает, что индекс Мосбиржи еще может упасть до 2400 пунктов, а от этого уровня покупки акций, вероятно, возобновятся. Цель по индексу Московской биржи на конец года пересмотрена аналитиками Freedom Finance Global до 2900 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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