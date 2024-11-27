"АКБФ" понизил прогнозную стоимость акций АЛРОСА до 115,38 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций "АЛРОСА" со 130,84 руб. до 115,38 руб. за штуку, что предполагает 139%-ный потенциал роста и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии.

"С учетом текущей неблагоприятной ситуации на алмазном рынке и решений компании по приостановке производства на менее рентабельных участках в следующем году, мы скорректировали прогнозы рентабельности и чистой прибыли "АЛРОСА" во втором полугодии 2024 года и в 2025 году, - пишут аналитики. - Прогнозная стоимость долга на 2025 год была повышена на фоне роста ключевой ставки. Однако на фоне динамики цен на золото и серебро, традиционно являющихся опережающими индикаторами для цен на алмазы, мы закладываем в прогноз 20%-ный рост цен на продукцию компании в 2025 году. По итогам 2024 года ожидаем дивидендные выплаты на уровне 6,1 руб./ао. Прогноз EBITDA компании составляет 115 млрд руб. на 2024 год и 131,3 млрд руб. на 2025 год".

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