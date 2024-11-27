"Финам" сохраняет рейтинг акций Ferguson на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Ferguson Plc. на уровне "покупать" с целевой ценой $245 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 15,5%, сообщается в материале инвесткомпании.

"В минувший финансовый год компания укрепляла свои позиции на рынке, совершив 10 M&A-сделок по покупке различных компаний в индустрии, - пишет аналитик Саид Керимханов. - Данная стратегия сильно помогла Ferguson в условиях находящегося в рецессии рынка недвижимости, что и было отражено в отчете за 4-й квартал 2024 финансового года".

Ferguson PLC - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий экспертные знания, решения и продукцию от инфраструктуры, сантехники и бытовой техники до систем кондиционирования, противопожарной защиты, производства и многого другого.

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