"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ВТБ с целевой ценой 150 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста около 120% на долгосрочном горизонте, сообщается на сайте БКС Экспресс.

"Бумаги банка ВТБ обновили абсолютные исторические минимумы, - пишет аналитик Михаил Зельцер. - В текущем курсе акций на рынке отражаются лишь актуальные жесткие монетарные и геополитические вводные. А вот учета перспективных факторов стоимости бизнеса там пока нет. Но они все же есть - рост розничного дивизиона способен поддержать рентабельность, высокая прибыль позволяет покрыть убытки прошлых периодов и компенсировать провал капитала, время от времени поднимается вопрос возврата к выплате дивидендов. Летом бумаги прошли процедуру консолидации - обратный сплит 5000:1 повысил ликвидность и доступность акций. Тогда вышло обновиться по 100 рублей: возможно, это будет среднесрочным психологическим ориентиром восстановления курса".

По мнению эксперта, со временем рынок оценит усилия менеджмента и стабильность финансовых результатов ВТБ, но пока на широком рынке идет тотальная распродажа, инвесторам не до оптимизма. "С фундаментальной точки зрения наш взгляд остается "позитивный", а долгосрочный таргет 150 рублей предполагает потенциал уже до 120%", - резюмирует аналитик.

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