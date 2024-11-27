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27 ноября 2024 года 14:48
"Финам" повысил рейтинг акций Магнита до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 5690 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 39% с текущих уровней. "Акции ритейлера снижаются вместе со всем рынком: сегодня они опустились до отметки 4000 руб., от которой ожидаемо оттолкнулись, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Однако на фоне общей слабости покупателей не исключаем, что котировки могут опуститься еще ниже. В таком случае возможно снижение до 3300 руб. Несмотря на сложную техническую картину, с фундаментальной точки зрения акции предлагают привлекательный апсайд". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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