"Финам" повысил рейтинг акций Магнита до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 5690 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 39% с текущих уровней.

"Акции ритейлера снижаются вместе со всем рынком: сегодня они опустились до отметки 4000 руб., от которой ожидаемо оттолкнулись, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Однако на фоне общей слабости покупателей не исключаем, что котировки могут опуститься еще ниже. В таком случае возможно снижение до 3300 руб. Несмотря на сложную техническую картину, с фундаментальной точки зрения акции предлагают привлекательный апсайд".

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