.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Текущий момент удачен для долгосрочных инвестиций в рынок акций РФ - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 ноября 2024 года 14:13
Текущий момент удачен для долгосрочных инвестиций в рынок акций РФ - инвестбанк "Синара"
Текущий момент удачен для долгосрочных инвестиций в российский рынок акций, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Кирилла Таченникова. Индекс РТС в ходе торговой сессии среды опускался ниже 730 пунктов - до уровней февраля 2016 года. Индекс Мосбиржи обновил минимумы года и ушел ниже 2440 пунктов (уровень коррекции по Фибоначчи в 61,8%). "Несмотря на панику в рядах участников торгов, спровоцировавшую "маржин-коллы", мы считаем, что сейчас удачный момент для долгосрочных инвестиций в российский рынок акций", - пишет эксперт в обзоре. Таченников отмечает следующие факторы: - Ослабление рубля - крайне позитивный фактор для экспортеров, совокупный вес которых в индексе превышает 60%. - Средняя дивидендная доходность на год вперед по топ-15 эмитентам достигла сейчас почти 20%. - Вероятное повышение ставки ЦБ РФ даже в декабре уже отражено в котировках, цены облигаций в отличие от акций стабилизировались. - Инфляция позитивно влияет на динамику доходов компаний, ориентированных на внутренний рынок. "Рассчитанный нами ранее на основе финансовых моделей эмитентов справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 3300 пунктов плюс средневзвешенная дивидендная доходность (13%). Мультипликатор P/E на 2025 год для российского рынка равен сейчас всего лишь 3,5х и находится на нижней границе исторического диапазона", - указывает аналитик инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
27 ноября 2024 года 19:01
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с 239,18 руб. до 242,34 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 72% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. "Выручка Whoosh за 9 месяцев по МСФО составила... читать дальше
.27 ноября 2024 года 18:42
Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В ходе торгов 27 ноября индекс Мосбиржи прибавляет 0,47% в рамках восстановительного роста после предшествовавшей глубокой коррекции. - констатирует... читать дальше
.27 ноября 2024 года 18:23
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $48,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,3%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Доходность инструмента за последние 12 месяцев превышает 52% (значительно... читать дальше
.27 ноября 2024 года 18:01
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций "АЛРОСА" со 130,84 руб. до 115,38 руб. за штуку, что предполагает 139%-ный потенциал роста и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. "С учетом текущей неблагоприятной ситуации на алмазном рынке... читать дальше
.27 ноября 2024 года 17:31
Сбербанк и "ТКС Холдинг" являются фаворитами среди эмитентов банковского сектора, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций". "По итогам октября российский банковский сектор продолжил показывать хорошие результаты в части финансового результата и корпоративного кредитования, при... читать дальше
.27 ноября 2024 года 16:44
"Финам" сохраняет рейтинг акций Ferguson Plc. на уровне "покупать" с целевой ценой $245 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 15,5%, сообщается в материале инвесткомпании. "В минувший финансовый год компания укрепляла свои позиции на рынке, совершив 10 M&A-сделок по покупке различных... читать дальше
.27 ноября 2024 года 16:11
Акции ВТБ, Газпрома, Диасофта и Группы Астра имеют перспективы роста даже в текущих условиях - "Альфа-Инвестиции"
Акции ВТБ, "Газпрома", "Диасофта" и "Группы Астра" имеют перспективы роста даже в текущих условиях, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций". "Акции ВТБ 26 ноября достигли исторического минимума, - указывают эксперты в комментарии. - Тем не менее руководство банка заявляет о позитивных перспективах.... читать дальше
.27 ноября 2024 года 15:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ВТБ с целевой ценой 150 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста около 120% на долгосрочном горизонте, сообщается на сайте БКС Экспресс. "Бумаги банка ВТБ обновили абсолютные исторические минимумы, -... читать дальше
.27 ноября 2024 года 15:08
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5980-6050 пунктов в среду при умеренно негативном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Айдына Сейтжапбара. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. Публикация... читать дальше
.27 ноября 2024 года 14:48
"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 5690 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 39% с текущих уровней. "Акции ритейлера снижаются вместе со всем рынком: сегодня они опустились до отметки 4000 руб., от которой ожидаемо... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.