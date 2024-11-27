Рубль будет слабеть без баланса спроса и предложения - "БКС МИ"

Рубль будет продолжать ослабление в ближайшее время в случае отсутствия баланса спроса и предложения на валютном рынке, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается слабым из-за санкций против банковского сектора РФ. Новые ограничения еще сильнее сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение валюты, курс в ближайшей перспективе продолжит слабеть. По мере того, как появятся каналы, способные состыковать спрос и предложение валюты, курс стабилизируется и вернется ближе к 100 руб./$1, - указывают эксперты. - Мы не ожидаем повышения ставки ЦБ РФ для экстренной стабилизации курса. Эта мера была эффективной в период свободного движения капитала. Сейчас движения капитала нет, и повышение ставки не поможет стабилизировать курс - скорее создаст дополнительные проблемы".

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