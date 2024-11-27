Результаты Whoosh за 3К24 нейтральны для цены его акций - Альфа-банк

Финансовые результаты Whoosh за третий квартал и девять месяцев текущего года нейтральны для котировок его акций, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой и аналитика Олеси Воробьевой.

Рост выручки эмитента замедлился по сравнению с первым полугодием, констатируют эксперты: выручка кикшеринга выросла в 3К24 на 23% г/г (против +42% г/г за 1П24), а по итогам 9М24 - на 32%. При этом рентабельность по EBITDA продемонстрировала улучшение в "высокий сезон", что также позволило увеличить объем денежных средств на балансе и снизить показатели долговой нагрузки. Рентабельность по EBITDA за 3К24 составила 60% после 44% в 1П24. В результате рентабельность по итогам 9М24 составила уверенные 52%.

"Мы считаем результаты нейтральными для акций Whoosh, учитывая, что в сервисе кикшеринга наступил "мертвый сезон", а дивиденд за 9М24 (2,11 руб. на обыкновенную акцию) уже был объявлен", - указывают аналитики банка.

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