"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной ценой $178,2

"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью $178,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору за последние двенадцать месяцев принес доходность в размере 18% и сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе, уверены эксперты.

Биотехнологии - самый актуальный для вложений сегмент здравоохранения в эпоху, когда самым продаваемым лекарством в мире стал именно биотехнологический препарат. Научные прорывы в таких областях, как онкоиммунология и терапия метаболических заболеваний, не оставляют сомнений в перспективах биотеха, указывают аналитики "Финама".

"Мы провели оценку потенциала роста iShares Biotechnology ETF на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда. Годовой "апсайд" фонда по такой методике оценки составляет 27,4%, целевая цена инструмента - $178,2. На основании этого мы сохраняем рейтинг "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF", - пишут эксперты инвесткомпании.

К числу рисков для вложений в биотехнологический сектор, по мнению аналитиков, можно отнести потенциальное ужесточение нормативной базы, регулирующей ценообразование биофармацевтической продукции, при таком сценарии производители дорогостоящих лекарств столкнутся со сложностями.

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах. По состоянию на ноябрь 2024 года в состав портфеля ETF входят 218 бумаг.

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