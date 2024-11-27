"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка", открытую 18 ноября 2024 года, с ожидаемой доходностью 5-10% к концу декабря 2024 года, говорится в материале аналитиков.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента: бумага оценена в 4,1х по мультипликатору P/E и 0,7x по мультипликатору P/BV на базе прогнозов прибыли и балансовой стоимости на 2024 год, что, по нашему мнению, выглядит привлекательно, пишут эксперты. - Считаем, что текущие уровни оценки предполагают значимый потенциал роста, учитывая историю развития банка - как органического, так и неорганического. Вместе с тем отмечаем, что высокие процентные ставки давят на рентабельность".

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