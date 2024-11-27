Индекс Мосбиржи скоро будет "нащупывать дно" - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, скоро будет "нащупывать дно", считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Фундаментальные основания для распродаж прежние - жесткая денежно-кредитная политика Банка России и падение курса рубля, что обещает ускорить инфляцию в самом обозримом будущем, а также ужесточение геополитики и повышение налогов на бизнес. Эти драйверы будут с нами еще долго, но все же рынку нужно начинать "нащупывать дно", - пишет эксперт. - Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260 пунктов".

"ЦБ во вторник опубликовал обзор "О развитии банковского сектора", где отмечается рост прибыли банков в октябре. Но основной вклад в прирост внесли "бумажные" компоненты, а если бы банки отразили переоценку ценных бумаг на прибыль, а не на капитал, то дела и вовсе были бы плохи. Мы ждем снижения темпов роста прибыли банков в дальнейшем, но считаем, что именно акции Сбербанка и МКПАО "ТКС Холдинг" нужно в первую очередь подбирать на отскок в ближайшее время, - указывает Антонов в обзоре. - Несмотря на ожидания снижения доходов в будущем, банковский сектор выглядит очень прочно. Чем же ниже котировки акций банков, тем больше их форвардная дивдоходность, и она наверняка станет драйвером роста цен бумаг".

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