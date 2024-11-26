.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяного сектора - "Т-Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 ноября 2024 года 18:40
Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяного сектора - "Т-Инвестиции"
Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяного сектора, а также НЛМК и "Полюса", говорится в комментарии "Т-Инвестиций". "Индекс Московской биржи находится в ловушке диапазона 2500-2800 пунктов. Явных предпосылок для роста сейчас действительно нет, однако российские акции торгуются очень дешево по историческим меркам, поэтому падать еще ниже им трудно, - пишут эксперты Кирилл Комаров и Софья Донец. - Нет поводов для паники: скорее всего, в декабре ставку ЦБ повысят до 23%, но вряд ли регулятор будет проводить внеочередное заседание, а перспектива повышения ключевой ставки ЦБ в конце декабря, скорее всего, уже заложена в цену российских акций. По сути, 21% примерно так же плохо влияет на экономику, как и потенциальные 23%. Поэтому сильного движения индекса вниз под Новый год мы не ждем. Вероятнее всего, рынок будет отыгрывать позитивные и негативные новости в пределах текущих значений еще какое-то время. Снижение индекса ниже 2 500 пунктов возможно, но, скорее всего, на непродолжительное время". На взгляд аналитиков, одна из разумных стратегий на данный момент - "купи дешево и держи". Такой подход подойдет тем, кто надеется на переход в новую фазу цикла экономики. Если фундаментальная картина изменится, рынок акций может выстрелить на 20% за месяц против примерно такой же доходности в депозитах за год, полагают Комаров и Донец. "За счет ослабления рубля уже выигрывают экспортеры. Считаем, что стоит присмотреться к бумагам из нефтяного сектора, - пишут стратеги "Т-Инвестиций". - Например, можно покупать "префы" "Сургутнефтегаза". У компании большая валютная кубышка, из-за которой на фоне изменения курса валюты акции выглядят стабильнее остальных. Большей коррекции подверглись акции "Роснефти". Однако как экспортер компания тоже выглядит интересно и, по нашему мнению, может прибавить 29% от текущих значений". Среди сталелитейных компаний аналитики рекомендуют обратить внимание на акции НЛМК: "Металлург экспортирует более 30% продукции. По нашему мнению, бумаги могут дать прирост 49% от актуальных цен, не считая дивидендов, потенциальная доходность которых выше, чем у конкурентов". Фаворит на рынке драгметаллов - "Полюс". По оценке экспертов, акции все еще торгуются дешево по историческим мультипликаторам, а на рынке золота устойчивый позитив на фоне геополитических рисков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
26 ноября 2024 года 19:02
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 78,70 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 71,25 руб., потенциальная доходность: до 10,45%, сообщается в материале аналитика Алана Казиева. Эксперт выделяет следующие технические сигналы... читать дальше
.26 ноября 2024 года 18:18
"Финам" понизил рейтинг акций Citigroup Inc. с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне $72,3 за штуку, что предполагает потенциал роста всего на 2,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "С момента выхода нашего предыдущего... читать дальше
.26 ноября 2024 года 17:49
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бизнеса "Транснефти" и перспектив котировок привилегированных акций эмитента, дивидендная доходность по данным бумагам в ближайшие годы может быть на уровне 13-14% годовых, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Недавно стало... читать дальше
.26 ноября 2024 года 17:20
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" являются привлекательными для долгосрочных вложений по текущим ценам, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы полагаем, что выручка эмитента будет расти темпами более 25% годовых за счет роста производства и цены продукции. Также с 2027 года ожидаем... читать дальше
.26 ноября 2024 года 17:00
"БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова. Эмитент 25 ноября опубликовал результаты за III квартал 2024 года по МСФО. Сильные результаты по чистой прибыли на уровне 23... читать дальше
.26 ноября 2024 года 16:28
Факторов, способных подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту, в настоящее время практически нет, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов, оказавшись на годовом минимуме. Что в этой ситуации делать инвестору? На наш взгляд,... читать дальше
.26 ноября 2024 года 16:01
Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5950-6030 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Активность участников фондового рынка может оказаться пониженной в преддверии публикации дефлятора PCE с данными личных... читать дальше
.26 ноября 2024 года 15:28
Акции Henderson являются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Дом мужской моды представил операционные результаты за десять месяцев 2024 года. Эмитент продемонстрировал снижение темпов роста выручки в октябре 2024 года по причине высокой базы... читать дальше
.26 ноября 2024 года 14:42
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Европлана" на уровне 950 рублей за бумагу на фоне умеренно позитивной оценки финрезультатов компании за 9 месяцев 2024 года, сообщается в обзоре. "Европлан" представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года: рост чистой прибыли составил... читать дальше
.26 ноября 2024 года 14:16
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхования" с целевой ценой 140 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 140 рублей за бумагу на март 2026 года", что предполагает потенциальную доходность 42% с текущих уровней, сообщается в материале сервиса. Аналитики сервиса считают, что на фоне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.