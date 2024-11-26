"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку "префов" Транснефти

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бизнеса "Транснефти" и перспектив котировок привилегированных акций эмитента, дивидендная доходность по данным бумагам в ближайшие годы может быть на уровне 13-14% годовых, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Недавно стало известно о том, что для крупнейшей в мире трубопроводной компании в области транспортировки нефти и нефтепродуктов повысят ставку налога на прибыль до 40%, констатирует эксперт. Повышенный налог будет действовать для компании и ее дочерних структур в 2025-2030 годах.

"Мы уже оценили потенциальный ущерб для бизнеса компании: 1) по итогам текущего года "Транснефть" должна будет нарастить переоценку налоговых обязательств еще на 51 млрд рублей, что негативно скажется на чистой прибыли и, возможно, на дивидендах за 2024 год; 2) в целом ждем снижения прибыли и дивидендов на 20% в будущем. Однако даже после таких налоговых изменений бизнес эмитента выглядит весьма устойчиво", - пишет Прыткова в обзоре.

Бизнес компании весьма прозрачен, отмечает аналитик брокера: доходы растут вслед за повышением тарифов за прокачку нефти и увеличением объемов транспортировки. К плюсам, по мнению Прытковой, также стоит отнести слабую зависимость компании от конъюнктуры нефтяного рынка. В прошлом году "Транснефть" нарастила выручку на 10,5% г/г, EBITDA - на 8% (рентабельность выше 40%), а чистую прибыль - на 21%.

"Результаты первого и второго кварталов текущего года превзошли ожидания рынка. Но есть и ложка дегтя. Сейчас тарифы "Транснефти" рассчитываются следующим образом: годовая индексация происходит на уровне инфляции, прогнозируемой на следующий год, за вычетом 0,1%. То есть компания может быть в проигрыше, если прогнозируемая инфляция оказывается ниже фактической. Кроме того, эмитент не выигрывает от ослабления рубля", - указывает эксперт "Т-Инвестиций".

Обращает внимание аналитик и на высокую долю государства в капитале компании. "Транснефть" находится под контролем Федерального агентства по управлению государственным имуществом: ему принадлежит 100% голосующих обыкновенных акций и 100 привилегированных акций "Транснефти". В сумме это 78,55% от уставного капитала компании.

"Ранее существовала вероятность повышения коэффициента дивидендных выплат до 75% от скорректированной чистой прибыли в связи с чистой денежной позицией компании и возможным снижением капзатрат в будущем. Однако теперь эта вероятность крайне мала из-за повышения ставки налога на прибыль, - пишет Прыткова в материале брокера. - Поэтому дивидендная доходность по привилегированным акциям "Транснефти" в ближайшие годы, по нашим оценкам, будет на уровне 13-14%. В целом это неплохой уровень дивидендной доходности, но он все же ниже, чем у ряда других игроков нефтяного рынка".

"Префы" "Транснефти" торгуются с форвардным EV/EBITDA (учитывает прогноз на весь 2024 год) на уровне 1х, такой мультипликатор предполагает дисконт более 50% к историческим значениям и является одним из самых низких в нефтяном секторе, указывает эксперт "Т-Инвестиций".

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