Акции "Озон Фармацевтика" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" являются привлекательными для долгосрочных вложений по текущим ценам, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы полагаем, что выручка эмитента будет расти темпами более 25% годовых за счет роста производства и цены продукции. Также с 2027 года ожидаем рост прибыльности компании по причине роста объема выпуска брендированной продукции", - отмечают эксперты в комментарии.

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