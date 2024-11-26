"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

Эмитент 25 ноября опубликовал результаты за III квартал 2024 года по МСФО. Сильные результаты по чистой прибыли на уровне 23 млрд руб. (+61% г/г, +18% к/к) были поддержаны опережающим ростом ЧПД на фоне высоких процентных ставок (+124% г/г против +3,5% г/г в комиссиях), констатируют эксперты.

"Результаты подтверждают наш позитивный взгляд на акции "Московской биржи" как бенефициара высоких процентных ставок. Бумаги торгуются с P/E 24п 5,8x с дисконтом к среднеисторическому уровню 10,7х", - указывают в "БКС МИ".

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