Факторов для роста индекса Мосбиржи практически нет - ПСБ

Факторов, способных подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту, в настоящее время практически нет, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов, оказавшись на годовом минимуме. Что в этой ситуации делать инвестору? На наш взгляд, факторов, способных подтолкнуть индекс к росту, сейчас практически нет. Даже ослабление рубля, которое могло бы поддержать экспортеров, играет против рынка (девальвация усиливает инфляционное давление и увеличивает вероятность роста ставки в декабре), - пишет эксперт. - В нынешних условиях целесообразно использовать рыночные отскоки для открытия коротких позиций. При этом крайне важно не переносить их на следующий день, поскольку рынок может вырасти утром после заметного падения по итогам предыдущей сессии, как это произошло во вторник".

Инвесторам, по мнению Головинова, стоит также обратить внимание на данные по инфляции в среду. Отчет выйдет во время перерыва между торговыми сессиями, что может привести к значительным движениям на вечерней сессии. Кроме того, отмечает он, в пятницу состоится пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности. Крайне маловероятно, что инвесторы получат там какие-то позитивные сигналы, считает аналитик ПСБ.

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