S&P; 500 проведет торги вторника в диапазоне 5950-6030п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5950-6030 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Активность участников фондового рынка может оказаться пониженной в преддверии публикации дефлятора PCE с данными личных доходов и расходов, запланированной на 27 ноября, а также по причине сокращенной рабочей недели в США. Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков", - пишет эксперт в обзоре.

Технически, отмечает Альмаганбетов, S&P 500 протестировал психологически значимый уровень 6000 пунктов, но закрепиться выше бенчмарку пока не удалось. В то же время "быки" сохраняют значимое преимущество, что подтверждается индикатором RSI, указывает он в материале. "Основной сценарий остается прежним: это продолжение восходящего движения в рамках тренда. Значимая поддержка индекса широкого рынка располагается в области 5860-5875 пунктов", - пишет Альмаганбетов.

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