"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Европлана на уровне 950 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Европлана" на уровне 950 рублей за бумагу на фоне умеренно позитивной оценки финрезультатов компании за 9 месяцев 2024 года, сообщается в обзоре.

"Европлан" представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года: рост чистой прибыли составил +6% г/г и достигла 11,3 млрд рублей. Отметим, что эффект от пересчета отложенного налога на прибыль составил более 2 млрд рублей (в связи с увеличением ставки налога с 2025 года), а прибыль до налогов составила 16,7 млрд рублей, показав рост +23% г/г. Чистая процентная маржа достигла 9,8%, прибавив 1,2% г/г, а рост чистых процентных доходов составил +48% г/г. Ожидаемая стоимость риска выросла с 0,69% до 2,2%. Мы умеренно позитивно оцениваем результаты и оставляем наш таргет 950 рублей", - пишут эксперты инвесткомпании.

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