"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхования" с целевой ценой 140 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 140 рублей за бумагу на март 2026 года", что предполагает потенциальную доходность 42% с текущих уровней, сообщается в материале сервиса.

Аналитики сервиса считают, что на фоне снижения ключевой ставки Банка России инвестиционный портфель "Ренессанс страхования" может переоцениться в положительную сторону, что впоследствии может позитивно отразиться на прибыли и дивидендах компании. По их оценкам, потенциальная цена акций может составить 140 рублей на горизонте 18 месяцев.

В качестве дополнительных факторов роста аналитики выделяют финансовое состояние компании, ее дивидендную политику и снижение долговой нагрузки.

Более длительный, чем ожидается, период высокой процентной ставки может отложить переоценку инвестиционного портфеля и прироста прибыли соответственно, предупреждают эксперты сервиса.

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