"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 80,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 80,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 68,59 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что в начале 2024 года ВТБ представил стратегию развития до 2026 года, которая, в частности, предусматривает рост годовой чистой прибыли в полтора раза за три года, до 650 млрд руб. в 2026 году, с рентабельностью капитала 20%, в том числе за счет восстановления чистой процентной маржи благодаря улучшению структуры пассивов и будущему началу смягчения ДКП в стране.

"С технической точки зрения акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 80,9 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,59 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,26", - указывают в "Финаме".

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