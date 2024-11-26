Приток ликвидности в декабре-январе окажет поддержку рынку акций РФ - "Солид Брокер"

Приток ликвидности в декабре-январе окажет поддержку рынку акций РФ, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер".

"На этой неделе Индекс Мосбиржи обновил локальные минимумы, но пока ещё не пробил уровень 2500 пунктов. В целом рынок сейчас очень эмоционален, оценки акций стали ещё ниже, причем даже экспортеров, которые лишь выигрывают от ослабляющегося рубля, - отмечают эксперты. - По многим компаниям в этом году будут рекордные прибыли, что никак не отражается на сегодняшний день на их акциях. Что нужно для роста рынку? Технически, рынок находится на многомесячной поддержке около 2500 пунктов, при этом были обновлены минимумы 3 сентября. Поэтому с высокой вероятностью есть основания для отскока. Второй момент - нужно отсутствие негативных новостей или повышение толерантности к ним, а также позитивный сентимент. Впереди у рынка приход дивидендов по основным бумагам. Поэтому в декабре и январе будут притоки ликвидности, что должно оказать поддержку рынку".

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