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26 ноября 2024 года 11:38
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций МТС до 238 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ПАО "МТС" с 300 до 238 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания представила финансовые результаты по МСФО за 3К2024 года: выручка за отчетный период увеличилась на выросла на 15,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей, при этом выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г. OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%. Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г, до 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов. Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х. Мы негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет до 238 рублей", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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