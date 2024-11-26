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26 ноября 2024 года 11:17
VanEck Uranium and Nuclear ETF - привлекательный инструмент для инвестиций - "Финам"
VanEck Uranium and Nuclear ETF является привлекательным финансовым инструментом для инвестиций, рейтинг для акций - "покупать" с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% (без учета дивидендов), сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Интерес инвесторов к атомной энергетике в последние месяцы значительно вырос. Ожидания очередного "атомного ренессанса" усилились на фоне новостей о заключении ряда сделок между операторами АЭС, разработчиками малых модульных реакторов и крупными технологическими компаниями, планирующими использовать атомную энергию для питания дата-центров, - пишет эксперт. - Кроме того, правительства многих стран все активнее поддерживают атомную энергетику, рассматривая ее как инструмент укрепления энергетической безопасности и достижения климатических целей. В этом контексте мы считаем, что VanEck Uranium and Nuclear ETF является привлекательным финансовым инструментом для инвестиций". Среди рисков для отрасли Смирнов отмечает напряженную ситуацию на мировом рынке обогащенного урана, неопределенность дальнейшего направления политики Трампа в отношении атомной энергетики, а также угрозу аварий. Дальнейшая эскалация геополитического противостояния между Россией, являющейся крупнейшим поставщиком обогащенного урана в мире, и западными странами может привести к перебоям с поставками топлива. VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF/VANECK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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