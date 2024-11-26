"Финам" понизил рейтинг акций Block до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Block Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $92,60 за штуку, что соответствует потенциалу роста 0,32%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Недавно компания представила отчет за 3 квартал 2024, который оказался весьма противоречивым. С одной стороны, отражен рост доходных финансовых показателей бизнеса. С другой стороны, темпы роста GPV и этих доходных показателей замедлились, что не является сезонным фактором. Мы считаем, что тот импульс роста, что дала акциям победа Дональда Трампа на выборах в США, закончился, а акции Block теперь оценены справедливо, в соответствии со своей внутренней стоимостью. Итоговая доходность по этой идее составила более 43% с момента открытия в феврале 2024 года", - пишет аналитик Никита Степанов.

Block - американская финтехкомпания, входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов.

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