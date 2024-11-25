При высокой ставке ЦБ акции Мосбиржи сохранят фундаментальную привлекательность - "Алор Брокер"

При высокой ключевой ставке ЦБ акции Мосбиржи сохранят фундаментальную привлекательность, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Алор Брокер".

"Мосбиржа отчиталась за 3-й квартал: скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8% г/г до 23,4 млрд руб., комиссионные доходы - на 3,5% до 14,9 млрд руб., чистый процентный доход - в 2,2 раза до25,1 млрд руб., - отмечают эксперты. - Т.е. основной доход получен от размещения денежных средств. Однако операционные расходы выросли на 54,4% до 11,5 млрд руб. за счет роста расходов на маркетинг и персонал. Отчетность считаем очень сильной, фундаментально бумага очень привлекательна на 2025 год, пока будет высокая ключевая ставка. Можно рассмотреть момент как для спекулятивной, так и инвестиционной ее покупки. Сильная поддержка находится в районе 185 рублей".

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