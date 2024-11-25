ПСБ понизил прогнозную цену акций Мосбиржи до 250 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на горизонте двенадцати месяцев до 250 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

Торговая площадка представила отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года. Компания подтвердила статус бенефициара повышения ставок, но настораживает структура операционных расходов, отмечает эксперт. "С учетом перспективы дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ мы повышаем прогноз по чистой прибыли эмитента по итогам текущего года до 82 млрд руб., что дает дивиденд по итогам 2024 года на уровне 18 руб. (доходность - около 9,2%). Выплата небольшая и вряд ли существенно поддержит котировки", - указывает эксперт в обзоре.

"Мосбиржа нам по-прежнему нравится, но теперь мы смотрим на нее чуть консервативнее. Из-за конкуренции со стороны маркетплейсов расходы на рекламу и персонал продолжат расти, а высокая ставка в ближайшие два квартала снизит активность на фондовом рынке, - пишет Локтюхов. - Кроме этого, вероятное смягчение денежно-кредитной политики в следующем году приведет к снижению процентных доходов, а эффект от санкций, не в полной мере учтенный в 3К24, окажет давление на результаты валютного сегмента. На этом фоне мы понижаем целевую цену акций "Московской биржи" на горизонте двенадцати месяцев до 250 рублей".

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