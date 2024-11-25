Волатильность валютного рынка РФ останется повышенной на текущей неделе - "БКС МИ"

Волатильность на российском валютном рынке останется повышенной на текущей неделе, возможны движения курса рубля по отношению к основным мировым валютам в любую сторону, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Резкое движение курса национальной валюты на прошлой неделе вызвано введением новых санкций со стороны США. Ограничения чувствительны, но не критичны для экономики и не окажут катастрофическое воздействие на внешнеторговые условия, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослабление курса - важный компонент инфляционных ожиданий. Декабрь, скорее всего, не принесет значимое замедление инфляции. Предпосылки для дальнейшего роста ставки ключевой ставки ЦБ РФ сохраняются".

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