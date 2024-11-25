Акции РусАла не интересны для покупки в настоящее время - ПСБ

Акции "РусАла" не интересны для покупки в настоящее время, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Компания анонсировала оптимизацию производства, первым этапом которой будет сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн, - пишет эксперт в комментарии. - Основная причина - рост цен на главное сырьё для производства - глинозём. Исходя из результатов 2023 года, 250 тыс. т. алюминия - это примерно 6,5% годового производства. До конца текущего года остался лишь месяц, поэтому на результатах этого года сокращение производства почти не скажется. Выручка от продажи первичного алюминия сократится примерно на 1%, а влияние на EBITDA будет еще меньше".

По мнению аналитика, в следующем году выручка от реализации первичного алюминия может сократиться на 2,5% по отношению к 2024 году и на 4,2% к 2023 году.

"Стоит отметить, что у "РусАла" высокая доля на мировом рынке, поэтому снижение производства может привести к росту цен, что частично нивелирует понижение выручки. На данный момент мы не меняем целевую цену бумаг - 60 руб. Если компания объявит новые ограничения, то мы поставим её на пересмотр. Вероятность этого высока, поэтому пока считаем разумным воздержаться от покупок акций "РусАла", - резюмирует эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.