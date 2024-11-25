Возможно краткосрочное снижение котировок нефти Brent до $74/барр. - "Альфа-Инвестиции"

Возможно краткосрочное снижение котировок нефти Brent до $74 за баррель при отсутствии позитивных новостей, полагает аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов.

"После выходных цены на нефть корректируются, отыгрывая смягчение геополитической напряжённости, - отмечает эксперт. - На прошлой неделе из-за этого фактора котировки выросли на 5,8%. При этом реальной угрозы поставкам нефти сейчас нет, так что потенциал для снижения действительно есть. Рост может продолжиться, если предварительные данные из Китая за ноябрь покажут, что введённые правительством экономические стимулы начинают работать. По прогнозам аналитиков, импорт сырой нефти в страну в этом месяце может восстановиться. Ранее замедление спроса в Китае стало одной из причин снижения цен".

Фьючерсы на Brent с утра торгуются чуть ниже $75 за баррель, констатирует Галактионов. Аналитик полагает, что при отсутствии позитивных новостей краткосрочно котировки могут продолжить спуск до $74/барр.

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