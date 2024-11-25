Дивдоходность акций банка "Санкт-Петербург" за 2024г может составить 16,8% - ПСБ

Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года может составить 16,8%, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года - 455 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты банка за январь-сентябрь текущего года по МСФО считаем неплохими. Он продолжает зарабатывать за счет высокой процентной ставки. В условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики бумаги банка останутся привлекательными. Крепкий финансовый результат настраивает на ожидания неплохой дивдоходности - порядка 16,8% (совокупный дивиденд за 2024 год). Наш ориентир на двенадцать месяцев по обыкновенным акциям составляет 455 рублей", - пишут эксперты.

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