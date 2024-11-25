"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Сильные результаты эмитента за 3К24 по МСФО и хорошие ожидания менеджмента позитивны. При этом текущая оценка по мультипликатору P/E 24п в 3,1х против среднеисторического значения 3,8х и предполагаемое снижение прибыли в 2025 году подтверждают наш нейтральный взгляд", - указывают эксперты.

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