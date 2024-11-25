"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Евротранса" с прогнозной стоимостью на уровне 170 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2024 года в размере 6,48 руб. на акцию или 70% чистой прибыли за квартал. Собрание акционеров назначено на 26 декабря 2024 года, дата закрытия реестра - 15 января 2025 года.

"Новость не стала неожиданностью - менеджмент уже называл эту цифру, когда публиковал результаты за III квартал. Если менеджмент, как и хотел, утвердит финальные выплаты за год в размере 15 руб. на акцию общая сумма дивидендов за 2024 год составит 28,3 руб. Мы в этом по-прежнему сомневаемся и считаем, что общая сумма выплат за год составит 20,4 руб. Финальные дивиденды, как следствие, должны быть 7,1 руб. на акцию. Даже при таком сценарии дивидендная доходность станет одной из самых высоких на российском рынке, - пишет эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд на акции компании. Он подкрепляется высокой дивидендной доходностью. Наша оценка по модели дисконтированных дивидендов подразумевает целевую цену в 170 рублей за акцию".

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