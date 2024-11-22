Вероятна временная стабилизация курса пары рубль/доллар у отметки 100 руб./$1 к концу 2024г - УК "Первая"

Вероятна временная стабилизация курса пары рубль/доллар у отметки 100 руб./$1 к концу 2024 года, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Рубль продолжает терять позиции, а по итогам недели биржевая котировка к юаню снизилась более, чем на 1,5%, - констатирует эксперт. - Пара CNY/RUB приближается к 14 руб. Ослаблению рубля в последние недели могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке. С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается. Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило $6,5 млрд, что незначительно (на $0,3 млрд) ниже, чем в сентябре. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг в октябре снизились примерно на $3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем".

Кроме того, цены на нефть осенью устойчиво находятся на более низком уровне, чем летом, а нормативы возврата валютной выручки смягчены, отмечает Ващелюк. В результате продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились до $8,3 млрд в сентябре и до $10,3 млрд в октябре после $12,7 в среднем в летние месяцы. Это, по мнению эксперта, также способствовало ослаблению рубля.

Аналитик допускает вероятность повышенной волатильности и временного пребывания курса доллара около 100 руб. к концу текущего года.

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