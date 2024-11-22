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22 ноября 2024 года 17:35
Индекс Мосбиржи может попробовать вернуться выше 2600п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может попробовать вернуться выше 2600 пунктов на следующей неделе при стабилизации ситуации на геополитической арене, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи по итогам недели показал наибольшее снижение с начала июля, потеряв за пять сессий более 5%, - отмечают аналитики банка. - Причинами падения стали слабые данные по инфляции и новый виток геополитического обострения. Ожидаем, что индекс Мосбиржи на следующей неделе может попробовать вернуться выше 2600 пунктов. Главное условие для этого - стабилизация ситуации на геополитической арене. В ином случае мы можем увидеть индекс Мосбиржи на годовых минимумах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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